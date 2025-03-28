«Спортинг» попросит у «МЮ» € 83 млн за Тринкана, 50% суммы получит «Барселона» — The Sun

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера «Спортинга» Франсиску Тринкана. Как сообщает The Sun, португальский клуб планирует повысить для «МЮ» запрашиваемую сумму за трансфер игрока с € 60,4 млн до € 83,7 млн. Это объясняется тем, что половину денег, вырученных с трансфера Тринкана, получит каталонская «Барселона».

По данным источника, в подписании Франсиску Тринкана заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, знакомый с футболистом по совместной работе в «Спортинге». Сообщается, что тренер определил вингера сборной Португалии в качестве одной из главных целей по усилению атаки «МЮ».

Франсиску Тринкан перебрался в «Спортинг» из «Барселоны» в июле 2022 года на условиях аренды. Через год клуб из Лиссабона выкупил права на игрока за € 7 млн. В текущем сезоне на счету Тринкана девять голов и 15 результативных передач в 43 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.