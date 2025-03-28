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Эмилиано Мартинес назвал условие, при котором он завершит карьеру в сборной Аргентины

Эмилиано Мартинес назвал условие, при котором он завершит карьеру в сборной Аргентины
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32-летний вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, при каком условии он завершит карьеру в национальной команде.

«Если мы победим на двух чемпионатах мира подряд, то всё закончится, я уйду из сборной. Нужно освободить место для молодых футболистов.

Такое чувство больше не повторится. Мы все видели, как Аргентина выиграла чемпионат мира. Я этого раньше не видел. Но семилетний ребёнок уже знает это чувство, потому что пережил его. Мы будем рады [победе на мундиале], но уже не так, как в предыдущий раз», — сказал Мартинес в интервью для Bplay.

Голкипер выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. Ранее «альбиселесте» квалифицировалась на мундиаль 2026 года.

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