Эмилиано Мартинес назвал условие, при котором он завершит карьеру в сборной Аргентины

32-летний вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, при каком условии он завершит карьеру в национальной команде.

«Если мы победим на двух чемпионатах мира подряд, то всё закончится, я уйду из сборной. Нужно освободить место для молодых футболистов.

Такое чувство больше не повторится. Мы все видели, как Аргентина выиграла чемпионат мира. Я этого раньше не видел. Но семилетний ребёнок уже знает это чувство, потому что пережил его. Мы будем рады [победе на мундиале], но уже не так, как в предыдущий раз», — сказал Мартинес в интервью для Bplay.

Голкипер выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. Ранее «альбиселесте» квалифицировалась на мундиаль 2026 года.

Материалы по теме Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигры перед финалом ЧМ-2022

Сколько зарабатывают футболисты: