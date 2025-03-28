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«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 27-го тура Ла Лиги

«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 27-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 21-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо укрепил преимущество сине-гранатовых, реализовав пенальти. На 77-й минуте форвард хозяев Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 63 очка за 28 матчей. «Осасуна» заработала 33 очка после 28 игр и располагается на 14-й строчке.

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