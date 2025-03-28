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Определились полуфинальные пары женской Лиги чемпионов

Определились полуфинальные пары женской Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Сити» (3:0). По итогам двух встреч лондонский клуб победил «горожан» со счётом 3:2. В результате определились все участники полуфинальной стадии турнира.

Полуфинальные пары женской Лиги чемпионов:

  • «Арсенал» — «Лион»;
  • «Барселона» — «Челси».

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

«Барселона» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале минувшего розыгрыша каталонский клуб нанёс поражение «Лиону». Сине-гранатовые обыграли французский клуб со счётом 2:0.

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