Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал условие своего трансфера в Европу

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев высказался об условии, при котором он мог бы покинуть Российскую Премьер-Лигу и перейти в клуб одной из европейских топ-лиг.

— Сафонов и Европа. Повторишь?

— Возможно, я когда-нибудь перерасту уровень РПЛ, как это сделал Мотя. Тогда надо будет двигаться дальше. Пока предложений не было, но хочется в Англию, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Станислав Агкацев — воспитанник системы футбольного клуба «Краснодар». За первую команду вратарь начал играть в 2022 году, в этом сезоне он провёл 25 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и в 14 встречах отыграл «на ноль».

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