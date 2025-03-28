Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал условие своего трансфера в Европу

Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал условие своего трансфера в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев высказался об условии, при котором он мог бы покинуть Российскую Премьер-Лигу и перейти в клуб одной из европейских топ-лиг.

— Сафонов и Европа. Повторишь?
— Возможно, я когда-нибудь перерасту уровень РПЛ, как это сделал Мотя. Тогда надо будет двигаться дальше. Пока предложений не было, но хочется в Англию, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Станислав Агкацев — воспитанник системы футбольного клуба «Краснодар». За первую команду вратарь начал играть в 2022 году, в этом сезоне он провёл 25 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и в 14 встречах отыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Краснодар» стёр «Амкал»! А ещё у лидера РПЛ новый герой в атаке — забил пять раз. Видео
«Краснодар» стёр «Амкал»! А ещё у лидера РПЛ новый герой в атаке — забил пять раз. Видео

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android