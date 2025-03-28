Агкацев: после игр хочется гадости. По пути из Ростова проведали со Смоловым «Макдональдс»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что изменилось в его жизни после того, как он стал основным голкипером клуба.

— Ты стал основным вратарём. Какой это накладывает отпечаток на жизнь, на восприятие себя?

— Больше ответственности на моих плечах. Я себе и раньше поблажек не давал, а сейчас вдвойне. Физическая и психологическая нагрузка возросла в два раза. Много времени провожу на базе, готовлю своё тело к следующей тренировке.

— Что мог себе раньше позволить? Что-то из еды?

— У меня с лишним весом никогда проблем не было, поэтому здесь я себя особо не ограничиваю. Если захочу наесться осетинскими пирогами, наемся. Десертик тоже могу себе позволить. Да, стараюсь не есть вредное, но если хочу – съем.

— Когда последний раз наелся вредным?

— После игр частенько хочется гадость. Например, ехали-ехали с Федей Смоловым на минивэне после матча в Ростове и по пути, конечно, во «Вкусно и точка» заехали. Проведали ростовский «Макдональдс», — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.