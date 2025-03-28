Ханс-Дитер Флик вышел на второе место по проценту побед в истории «Барселоны»

«Барселона» разгромила «Осасуну» в домашнем матче перенесённого 27-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик вышел на второе место по проценту побед в истории клуба среди тренеров, которые провели более 10 матчей. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, у немецкого тренера 75% побед во главе «Барселоны» (33 в 44 матчах во всех турнирах), столько же, сколько у одного из бывших наставников Тито Вилановы. Наибольший процент побед в истории клуба всё ещё у испанского специалиста Луиса Энрике, ныне возглавляющего «ПСЖ». Он составляет 76,24%.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 63 очка за 28 матчей.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: