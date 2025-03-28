Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик вышел на второе место по проценту побед в истории «Барселоны»

Ханс-Дитер Флик вышел на второе место по проценту побед в истории «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» разгромила «Осасуну» в домашнем матче перенесённого 27-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик вышел на второе место по проценту побед в истории клуба среди тренеров, которые провели более 10 матчей. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    

По информации источника, у немецкого тренера 75% побед во главе «Барселоны» (33 в 44 матчах во всех турнирах), столько же, сколько у одного из бывших наставников Тито Вилановы. Наибольший процент побед в истории клуба всё ещё у испанского специалиста Луиса Энрике, ныне возглавляющего «ПСЖ». Он составляет 76,24%.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 63 очка за 28 матчей.

Материалы по теме
«Барса» не забила пенальти, и какой же подарок ей сделал соперник! Это был приговор
«Барса» не забила пенальти, и какой же подарок ей сделал соперник! Это был приговор

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android