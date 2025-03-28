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Артём Дзюба раскрыл, за что получил похвалу от Валерия Карпина в сборной России

Артём Дзюба раскрыл, за что получил похвалу от Валерия Карпина в сборной России
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба поделился информацией, о чём общался с главным тренером сборной России Валерием Карпин в расположении национальной команды.

«Мы обсудили только моё физическое состояние. Все показатели у меня были в норме, Карпину это понравилось: «Красава, вопросов нет». Потом он спросил, готов ли я выйти с капитанской. Посмеялись: «Попробую». — «Тогда готовься. Нужно сыграть хороший матч, выиграть, ну и тебе забить», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, в ходе мартовских товарищеских матчей сборная России провела две игры: с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.

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