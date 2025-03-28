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Смолов: из россиян пожизненный контракт с брендом может получить только Овечкин

Смолов: из россиян пожизненный контракт с брендом может получить только Овечкин
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Российский нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, кто из российских спортсменом может получить пожизненный рекламный контракт с брендом.

— Что нужно делать российскому спортсмену, чтобы получить пожизненный контракт с известным брендом, как Роджер Федерер, Леброн Джеймс, Криштиану Роналду или Кевин Дюрант?
— На сегодняшний день из российских спортсменов пожизненный контракт может получить только Саня Овечкин, и то — скорее всего с каким то относящимся к хоккею брендом. Вы называете в первую очередь выдающихся спортсменов, которые сначала изменили свои виды спорта, а впоследствии развили свой бренд. Это ровно то, о чем я сказал — в основе всего лежит спортивный результат, — приводит слова Смолова Forbes.

Россиянин ведёт погоню за рекордом Уэйна Гретцки, от которого его отделяет пять шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив 36 голов и 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

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