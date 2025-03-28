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Литвинов рассказал о европейском клубе, который им интересовался

Литвинов рассказал о европейском клубе, который им интересовался
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об интересе к его игре со стороны турецкого «Бешикташа».

— Интерес «Бешикташа»? Не буду раскрывать все карты (смеётся). Были разговоры, но до какой-то конкретики не дошло. Узнавал — мне говорили, что есть интерес. Но после общения со «Спартаком» мы поняли, что сейчас перехода не будет.

— Тебе льстит, что тобой интересуются клубы из Европы?
— Приятно, конечно. Но в этот момент понимаешь, что надо работать ещё больше, если за тобой следят там, приводит слова Литвинов «Спорт-Экспресс».

23-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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