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Флик – о травме Ольмо: не лучшая дата для матча. И мы дорого заплатили за это

Флик – о травме Ольмо: не лучшая дата для матча. И мы дорого заплатили за это
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик полузащитника Дани Ольмо во время перенесенного матча 27-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:0).

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    

«Он травмирован. В этом календаре много игр, и некоторые из них он пропустит, и это плохая новость для нас. Я думаю, что это была не лучшая дата для игры. И мы дорого заплатили за это, потому что травма Олмо не пойдёт нам на пользу», — приводит слова Флика Football Espana.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 63 очка. Команда опережает ближайшего преследователя в лице «Реала» на три очка.

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