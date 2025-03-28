Аршавин высказался о фаворите предстоящей игры между «Зенитом» и «Рубином»

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о предстоящей игре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербуржской командой и казанским «Рубином» в рамках 22-го тура.

«Рубин» победил «Спартак» дома, а с «Зенитом» сыграет на выезде. Разница, безусловно, есть. Я отталкиваюсь от «Зенита» в прогнозе этого матча. Если петербуржцы изменят что‑то к лучшему в своей игре, то они точно обыграют «Рубин». На данный момент мне видится очень вязкая игра, причём «Рубин» сможет сковать действия «Зенита», который не слишком быстро развивает атаки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Игра между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 30 марта. Начало — в 19:30.

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