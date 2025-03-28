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Радимов объяснил нехватку игрового времени у российских защитников в РПЛ

Радимов объяснил нехватку игрового времени у российских защитников в РПЛ
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Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал малое количество игровых минут у российских защитников в чемпионате России.

«Мне кажется, что здесь больше психологическая история. Вышедший из российской академии центральный защитник, может конкурировать с иностранцами, но любая ошибка чревата и для него, и для тренера. Для всей команды. Ошибки атакующих игроков не так заметны, а защитник ошибаться практически не имеет права. Тренеры не хотят и не пытаются рисковать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что если иностранцы сильнее, то русским нужно играть лучше.

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