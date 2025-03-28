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Аршавин оценил перспективы Глушенкова в матче «Зенит» — «Рубин» после хет-трика за сборную

Аршавин оценил перспективы Глушенкова в матче «Зенит» — «Рубин» после хет-трика за сборную
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о возможном участии атакующего полузащитника Максима Глушенкова в домашнем матче сине-бело-голубых с казанским «Рубином» в 22-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что Глушенков в любом случае вышел бы в стартовом составе на эту игру, однако хороший матч за сборную России против Замбии идёт ему в плюс. Когда игрок начинает говорить, он должен подкрепить это на поле. Максим может это сделать. Три гола в ворота Замбии придадут Глушенкову уверенности», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

25 марта Глушенков оформил хет-трик в составе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Замбии (5:0).

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