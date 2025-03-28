Антони объяснил свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды в составе «Бетиса», объяснил свой переход на правах аренды в испанский клуб.

«Мне надо было вновь обрести уверенность в себе, быть счастливым и сейчас я каждый день думаю, какой же правильный выбор я сделал. Тут мне нравится всё, мне нравится город, клуб и всё-всё-всё вообще», — приводит слова Антони DAZN.

Антони был арендован «Бетисом» в минувшем январе. За это время вингер принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.