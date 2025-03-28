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Агкацев: даже если сыграю 500 матчей за «Краснодар», буду испытывать трепет перед Галицким

Агкацев: даже если сыграю 500 матчей за «Краснодар», буду испытывать трепет перед Галицким
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о своём отношении к основателю и бессменному владельцу клуба российскому предпринимателю Сергею Галицкому.

— Даже заслуженные игроки «Краснодара» признаются, что до сих пор испытывают перед Галицким трепет.
— Я такой же. Даже если я 500 матчей за «Краснодар» сыграю, я всё равно буду перед ним трепет испытывать. Он очень важный человек в моей жизни, — рассказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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57-летний президент «Краснодара» Сергей Галицкий основал клуб в феврале 2008 года, на его средства был построен домашний стадион чёрно-зелёных с прилегающим парком. Под его руководством «быки» один раз выигрывали серебряные и три раза бронзовые медали РПЛ, дважды выходили в финал Кубка России, выступали в групповом этапе Лиги чемпионов.

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