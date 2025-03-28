Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых футболистов «блауграны».

«Самые талантливые игроки «Барселоны»? Я и Педри», — написал Ямаль в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, в активе команды 63 очка по итогам 28 матчей.