Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков «Барселоны»

Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков «Барселоны»
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых футболистов «блауграны».

«Самые талантливые игроки «Барселоны»? Я и Педри», — написал Ямаль в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, в активе команды 63 очка по итогам 28 матчей.

Материалы по теме
«Барса» не забила пенальти, и какой же подарок ей сделал соперник! Это был приговор
«Барса» не забила пенальти, и какой же подарок ей сделал соперник! Это был приговор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android