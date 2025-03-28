Кокорин: я вообще не понял переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Положа руку на сердце… Я хорошо отношусь и к Соболю, и к «Зениту», но, откровенно говоря, вообще не понял его переход туда. Там сильная, очень конкурентная среда. И переходы из «Спартака» воспринимаются зенитовскими фанатами очень болезненно, с этим нужно справиться, и не факт, что у каждого это получится. Даже когда я туда переходил, часто слышал в свой адрес мат, и это нелегко», — сказал Кокорин в интервью «РБ Спорт. Подкаст».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. За девять туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 15 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.