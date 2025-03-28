Александр Кокорин рассказал, планирует ли он получать второе гражданство

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, ранее выступавший за «Сочи», «Зенит», «Спартак», московское «Динамо» и «Фиорентину», рассказал, планирует ли получать второе гражданство.

«Не возникало ли у меня желания сделать другое гражданство? Нет. Пока нет», — сказал Кокорин в интервью «РБ Спорт. Подкаст».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за кипрский «Арис».