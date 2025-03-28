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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 28 марта, матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» стартует 22-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 22-го тура РПЛ (время — московское):

28 марта, пятница:

18:30. «Крылья Советов» — «Локомотив».

29 марта, суббота:

14:00. «Динамо» Москва — «Оренбург»;

16:30. «Химки» — «Пари НН»;

19:30. ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

30 марта, воскресенье:

14:00. «Краснодар» — «Факел»;

16:30. «Ахмат» — «Спартак»;

19:30. «Зенит» — «Рубин».

31 марта, понедельник:

18:30. «Акрон» — «Ростов».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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