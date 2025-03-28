Станислав Агкацев: хорошо, что Чалов уехал из РПЛ. К его пенальти невозможно готовиться

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы о нападающих, против которых ему тяжелее всего играть в РПЛ.

— Кто тебя в РПЛ больше остальных раздражает из форвардов?

— Кто голы мне забивает.

— Кого тебе тяжелее остальных прочитать?

— Пенальтистов назову. Первым на ум приходит Федя Чалов. В этом плане хорошо, что он уехал. К его пенальти невозможно готовиться, потому что там абсолютно нет никакой закономерности: один удар влево, другой вправо, следующий по центру, потом по вратарю, какой-то в девять, а потом и черпаком может. Ни к чему не придраться. Два раза он мне бил пенальти — два раза я в другой угол улетал, — рассказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

26-летний нападающий Фёдор Чалов выступал в РПЛ за московский ЦСКА. В августе 2024 года форвард перешёл в греческий ПАОК, в составе которого провёл 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и выполнил пять результативных передач.

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