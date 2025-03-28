Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Агкацев: хорошо, что Чалов уехал из РПЛ. К его пенальти невозможно готовиться

Станислав Агкацев: хорошо, что Чалов уехал из РПЛ. К его пенальти невозможно готовиться
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы о нападающих, против которых ему тяжелее всего играть в РПЛ.

— Кто тебя в РПЛ больше остальных раздражает из форвардов?
— Кто голы мне забивает.

— Кого тебе тяжелее остальных прочитать?
— Пенальтистов назову. Первым на ум приходит Федя Чалов. В этом плане хорошо, что он уехал. К его пенальти невозможно готовиться, потому что там абсолютно нет никакой закономерности: один удар влево, другой вправо, следующий по центру, потом по вратарю, какой-то в девять, а потом и черпаком может. Ни к чему не придраться. Два раза он мне бил пенальти — два раза я в другой угол улетал, — рассказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

26-летний нападающий Фёдор Чалов выступал в РПЛ за московский ЦСКА. В августе 2024 года форвард перешёл в греческий ПАОК, в составе которого провёл 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и выполнил пять результативных передач.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Агкацев: даже если сыграю 500 матчей за «Краснодар», буду испытывать трепет перед Галицким

Видео: Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android