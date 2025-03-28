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Комличенко: «Ростов» кровушки попьёт у всех, с нами никому не будет просто

Комличенко: «Ростов» кровушки попьёт у всех, с нами никому не будет просто
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о мотивации своей команды на остаток текущего сезона.

— Многие говорят, что «Ростов» и «Рубин» выше не поднимутся, но и ниже в таблице не упадут. Какие цели у «Ростова» на остаток сезона?
— Покуёмся ещё точно. Кровушки попьём у всех. Это сто процентов. Никому с нами просто не будет.

— В чём мотивация?
— Дальше выигрывать. Зарабатывать как можно больше очков. Забить как можно больше голов. Будем стараться радовать наших болельщиков игрой. А какая ещё мотивация? — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 46 очков за аналогичное количество игр.

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