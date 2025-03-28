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Расписание матчей РПЛ 28 марта

Расписание матчей РПЛ 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 28 марта (время — московское):

18:30. «Крылья Советов» — «Локомотив».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). «Локомотив» (40) — четвёртый. Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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