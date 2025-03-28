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Стало известно, в каком клубе предлагали тренерскую работу Александру Мостовому

Стало известно, в каком клубе предлагали тренерскую работу Александру Мостовому
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Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв признался, что предлагал тренерскую работу Александру Мостовому. Однако известный российский экс-футболист отметил, что не рассматривает предложения из Второй лиги. Главный ориентир Мостового — Российская Премьер-Лига.

«Думаю ли предложить Мостовому поработать в Омске? Вы же знаете всю канву. Он уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из Второй лиги.

Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали – только Премьер-Лига, – приводит слова Сычёва «Советский спорт».

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Напомним, недавно Мостовой получил тренерскую лицензию от УЕФА. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо».

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