Вратарь «Ахмата» Ульянов высказался о конкуренции с Шелией

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов высказался о конкуренции с вратарём Гиорги Шелией. По словам Ульянова, конкуренция в команде играет на руку обоим голкиперам. «Ахмат» после 21 тура РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Не знаю, засуетился ли Шелия после моей игры с «Краснодаром». Но конкуренция — это нормально. Он провёл два отличных матча, которые можно назвать близкими к идеальному. С «Химками» тоже сыграл неплохо. Конкуренция играет на руку нам обоим: Георгий не опускает свой уровень, а я стараюсь подниматься к его уровню», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.