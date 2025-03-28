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Колыванов: у «Краснодара» сейчас очень хороший шанс выиграть чемпионат России

Колыванов: у «Краснодара» сейчас очень хороший шанс выиграть чемпионат России
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (46 очков за 21 матч). На второй строчке располагается «Спартак» (43), на третьей — «Зенит» (43).

«Спартаку» надо думать не только о себе, но и о «Краснодаре», который сейчас будет играть с «Факелом». У «быков» очень хороший шанс выиграть чемпионат России. Любая потеря очков «Спартаком» и «Зенитом» приблизит «Краснодар» к золотым медалям. Красно-белым и питерцам предстоят сложные матчи, ведь «Ахмат» и «Рубин» не подарок. У нас интересный чемпионат на нервах, поэтому так много говорят об этих командах», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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