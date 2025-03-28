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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, почему Галицкий не хвалил его после матчей в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, почему Галицкий не хвалил его после матчей в РПЛ
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему владелец клуба Сергей Галицкий не хвалил его после матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Оказалось, что бизнесмен боялся сглазить основного голкипера.

— Было забавно, что на протяжении большей части этого сезона Галицкий хвалил почти всех игроков после матчей, но не меня.

— Объяснил почему?
— Да. Боялся сглазить. Только на зимних сборах он признался, что намеренно меня не хвалил, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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