Массимо Каррера пожелал удачи «Спартаку» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у него нет возможности смотреть матчи московской команды в Италии, а также пожелал красно‑белым удачи в чемпионской гонке.

«У меня нет возможности смотреть матчи «Спартака» в Италии, но, разумеется, я слежу за результатами. Знаю, что команда сейчас находится в борьбе за чемпионство, и желаю ей удачи», — заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).