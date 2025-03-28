Колыванов: если в «Зените» играют мужики, они выйдут и докажут всем, что они команда

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о чемпионских амбициях «Зенита» в текущем сезоне.

«Зенит» последние шесть лет становится чемпионом и всегда на слуху, поэтому за ними все следят. Понятно, что болельщики «Зенита» в год столетия хотят, чтобы команда выиграла чемпионат и Кубок России, ведь Суперкубок уже у них есть. Это огромный праздник для Санкт-Петербурга, поэтому мечтают о всех трофеях. Во всех больших клубах бывают небольшие неудачи, поэтому кто-то пытается раскачать лодку. Но если там играют мужики, то они выйдут и докажут всем, что они «Зенит». А плакаться и жаловаться на судейство против них излишне, ведь все ошибаются и это нормально.

Семак и Медведев найдут слова, чтобы поддержать и взбодрить команду. Они не раз это делали. Это всё разборки для нищих. У «Зенита» девять туров впереди, нужно выходить и выигрывать. Сейчас прекрасная конкуренция в лице «Краснодара» и «Спартака», тем почётнее будет выиграть чемпионат. Не должны такие большие команды искать причины проблем. «Зенит» во многих компонентах превосходит остальные команды РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.