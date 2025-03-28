Булыкин: никто не представляет, как произойдёт возвращение России на международную арену

Бывший нападающий «Локомотива» и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену.

«Есть много нюансов. Как и куда вернут Россию на международную арену и будут ли это клубы или только сборная? Конечно, уже давно хочется, чтобы нас вернули во все международные турниры, но никто не представляет, как это будет происходить. Хотелось бы, чтобы наши команды поиграли в Лиге чемпионов, потому что там сумасшедшая атмосфера, хорошие премиальные, а также можно сравнить свой уровень с европейскими командами. В этом плане еврокубки очень важны. Но большой вопрос: когда мы туда попадём? Думаю, РФС для этого делает всё возможное», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.