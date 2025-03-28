Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как сильно ему надоели вопросы про Матвея Сафонова

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признался, насколько сильно ему надоели вопросы про бывшего конкурента по позиции Матвея Сафонова. Прошлым летом вратарь из южного клуба перебрался во французский «ПСЖ».

— Тебе сильно надоели вопросы про Сафонова?

— По шкале от 1 до 10 – где-то на 9. Знаешь, мы сыграли в РПЛ 21 матч. И после каждой игры меня спрашивают про Мотю. Причём я отвечаю одно и то же. Зачем тогда спрашиваете (смеётся)? — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.