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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как сильно ему надоели вопросы про Матвея Сафонова

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как сильно ему надоели вопросы про Матвея Сафонова
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признался, насколько сильно ему надоели вопросы про бывшего конкурента по позиции Матвея Сафонова. Прошлым летом вратарь из южного клуба перебрался во французский «ПСЖ».

— Тебе сильно надоели вопросы про Сафонова?
— По шкале от 1 до 10 – где-то на 9. Знаешь, мы сыграли в РПЛ 21 матч. И после каждой игры меня спрашивают про Мотю. Причём я отвечаю одно и то же. Зачем тогда спрашиваете (смеётся)? — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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