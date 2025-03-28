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Футболисты «Зенита» Волков и Васильев близки к полному возвращению в общую группу

Футболисты «Зенита» Волков и Васильев близки к полному возвращению в общую группу
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Защитник «Зенита» и сборной России Сергей Волков продолжает набирать форму после разрыва крестообразных связок. Полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Дмитрий Васильев почти полностью набрал форму после перелома пятой плюсневой кости левой стопы.

При этом, как сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко, оба футболиста уже ограниченно тренируются и выполняют ряд упражнений в общей группе под присмотром тренеров по физподготовке команды.

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 43 очка за 21 тур.

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