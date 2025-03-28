Булыкин: «Динамо» камня на камне не должно оставить от «Оренбурга»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Оренбургом», который состоится 29 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Динамо» камня на камне не должно оставить от «Оренбурга», ведь динамовцы — явный фаворит и должен легко выигрывать. Думаю, вряд ли что-то спасёт оренбуржцев от вылета из РПЛ, но остальные команды ещё будут бороться. Самое главное, чтобы футболисты этих клубов не думали так перед игрой, ведь это опасно недонастроем и плохим результатом. А сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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