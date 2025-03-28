Булыкин: «Динамо» камня на камне не должно оставить от «Оренбурга»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Оренбургом», который состоится 29 марта.

«Динамо» камня на камне не должно оставить от «Оренбурга», ведь динамовцы — явный фаворит и должен легко выигрывать. Думаю, вряд ли что-то спасёт оренбуржцев от вылета из РПЛ, но остальные команды ещё будут бороться. Самое главное, чтобы футболисты этих клубов не думали так перед игрой, ведь это опасно недонастроем и плохим результатом. А сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.