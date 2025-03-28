Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Одного желания для победы не хватило». Педро — о матче «Зенита» со «Спартаком»

«Одного желания для победы не хватило». Педро — о матче «Зенита» со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро заявил, что игроки сине-бело-голубых очень хотели обыграть московский «Спартак» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Хорошо или не очень, что пауза в чемпионате наступила сразу после поражения от «Спартака»?
— Думаю, она должна пойти нам на пользу. К огромному сожалению, мы не смогли набрать очки в Москве, хотя каждому очень хотелось выиграть. Увы, одного желания для этого не хватило. На мой взгляд, нам как раз необходимо воспользоваться этой паузой, чтобы проработать ошибки и больше ничего подобного в оставшихся матчах не допускать, — приводит слова Педро «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

Материалы по теме
Кокорин: я вообще не понял переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android