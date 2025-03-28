«Одного желания для победы не хватило». Педро — о матче «Зенита» со «Спартаком»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро заявил, что игроки сине-бело-голубых очень хотели обыграть московский «Спартак» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

— Хорошо или не очень, что пауза в чемпионате наступила сразу после поражения от «Спартака»?

— Думаю, она должна пойти нам на пользу. К огромному сожалению, мы не смогли набрать очки в Москве, хотя каждому очень хотелось выиграть. Увы, одного желания для этого не хватило. На мой взгляд, нам как раз необходимо воспользоваться этой паузой, чтобы проработать ошибки и больше ничего подобного в оставшихся матчах не допускать, — приводит слова Педро «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.