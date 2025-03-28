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Вратарь «Краснодара» Агкацев: если увижу змею — сердце может не выдержать

Вратарь «Краснодара» Агкацев: если увижу змею — сердце может не выдержать
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о своей единственной фобии — это змеи. В остальном вратарь отметил, что во время матчей не испытывает чувства страха, но иногда бывает волнение.

— У меня вообще страха не бывает. Не было ни одного матча, перед которым бы меня трясло. Есть предвкушение и волнение, да.

— А чего-то вообще боишься?
— Особо нет. Змей только. Если увижу, сердце может не выдержать, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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