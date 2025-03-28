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Максим Глушенков: голы в «Зените» придут

Максим Глушенков: голы в «Зените» придут
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Футболист «Зенита» Максим Глушенков ожидает, что вскоре начнёт забивать за сине-бело-голубых. В 13 матчах РПЛ этого сезона Глушенков забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«Физическая форма у меня нормальная, потому что за последние десять дней я сыграл три игры. Голы в «Зените», думаю, придут», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).

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