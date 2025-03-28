Глушенков: устал как-то реагировать на бредни и сказки, до смешного доходит

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на последние скандальные новости, связанные с ним. Ранее сообщалось, что Глушенков поссорился с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком после игры 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я уже устал как-то реагировать на бредни и сказки. До смешного доходит. Все слушают, но не слышат. После игры со «Спартаком» все были сильно расстроены. Сейчас все перезагрузились, поговорили. У нас осталось девять игр. Будем стараться побеждать, двигаться в этом направлении», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.