Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: устал как-то реагировать на бредни и сказки, до смешного доходит

Глушенков: устал как-то реагировать на бредни и сказки, до смешного доходит
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на последние скандальные новости, связанные с ним. Ранее сообщалось, что Глушенков поссорился с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком после игры 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я уже устал как-то реагировать на бредни и сказки. До смешного доходит. Все слушают, но не слышат. После игры со «Спартаком» все были сильно расстроены. Сейчас все перезагрузились, поговорили. У нас осталось девять игр. Будем стараться побеждать, двигаться в этом направлении», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Материалы по теме
Максим Глушенков: голы в «Зените» придут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android