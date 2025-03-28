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Агкацев: в «Краснодаре» собралась чемпионская команда — мы научились перебарывать себя

Агкацев: в «Краснодаре» собралась чемпионская команда — мы научились перебарывать себя
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев оценил нынешний состав южного клуба. «Быки» идут на первом месте в РПЛ сезона-2024/2025.

— Сам чувствуешь, что в «Краснодаре» собралась чемпионская команда?
— Да. Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки.

— За счёт чего это пришло?
— Опыт. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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