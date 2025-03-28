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Главный тренер «Зенита» Семак: 90 процентов того, что писали, — полная чушь

Главный тренер «Зенита» Семак: 90 процентов того, что писали, — полная чушь
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о недовольстве его работой со стороны нападающего Максима Глушенкова.

«90 процентов того, что писали, — полная чушь. Я для себя поставил определённые галочки, кого не надо читать, в борьбе с фейками. Максим прав, что интервью позволило многим трактовать эти слова по всякому. Если вы футбольные люди, вы поймёте, что и в сборной, и в «Зените» позиция одна и та же. Конечно, игроки недовольны, когда что-то не получается, — это абсолютно нормально.

Что касается общения с журналистами, нужно быть внимательнее и стараться не выражаться двусмысленно. У нас не было никаких проблем, за исключением результата. Будем работать и готовиться к матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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