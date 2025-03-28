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Семак — о дисквалификации болельщиков «Факела»: мы увидели, что Fan ID плохо работает

Семак — о дисквалификации болельщиков «Факела»: мы увидели, что Fan ID плохо работает
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисквалификации болельщиков «Факела», которые оскорбляли полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Что касается ситуации с «Факелом», я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации болельщиков, мы увидели, что Fan ID плохо работает. Что касается игрока «Факела», он позволял себя некорректно вести по отношению к нашим игрокам. Извиняться мне не за что. Каждый тренер и игрок должен уважительно относиться к участникам соревнований. Разговор с Беленовым был, с Пятибратовым — тоже. Мы обсудили вопросы, которые нас интересовали», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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