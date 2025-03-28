Семак: настроение рабочее — были десятки ситуаций хуже, чем сейчас

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые настроены на рабочий мотив.

«Конечно, мы понимали, что левый фланг — неродная позиция Матео. Но решили поставить его туда в матче со «Спартаком». Так сложились обстоятельства: мы хотели Максима поставить в центре и Лусиано, который на тот момент смотрелся хорошо. В этот раз не получилось. Твои мысли не всегда воплощаются в ту игру, которую ты хочешь видеть.

Настроение рабочее, моменты бывали разные. Десятки ситуаций были хуже, чем та, которая сейчас», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» (43) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (46) на три очка.