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Агкацев: слава богу, Галицкий забыл о своих словах, что пенальти надо брать по удару

Агкацев: слава богу, Галицкий забыл о своих словах, что пенальти надо брать по удару
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по поводу позиции президента «быков» Сергея Галицкого об игре вратаря во время пенальти. Ранее бизнесмен заявлял, что голкипер должен пытаться реагировать по удару, а не заранее выбирать угол.

— Сергей Галицкий до сих пор считает, что пенальти надо брать по удару?
— Кстати, я давно такого от него не слышал. Слава богу, что забыли об этой теме (улыбается), — сказал Станислав Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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