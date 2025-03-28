Агкацев: слава богу, Галицкий забыл о своих словах, что пенальти надо брать по удару

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по поводу позиции президента «быков» Сергея Галицкого об игре вратаря во время пенальти. Ранее бизнесмен заявлял, что голкипер должен пытаться реагировать по удару, а не заранее выбирать угол.
— Сергей Галицкий до сих пор считает, что пенальти надо брать по удару?
— Кстати, я давно такого от него не слышал. Слава богу, что забыли об этой теме (улыбается), — сказал Станислав Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, в нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.