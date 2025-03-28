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В «Ахмате» сообщили, что договорились с Садулаевым о продлении контракта

В «Ахмате» сообщили, что договорились с Садулаевым о продлении контракта
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Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб договорился с полузащитником Лечи Садулаевым о продлении контракта. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес санкт-петербургский «Зенит».

«С Лечи мы давно начали переговоры по продлению контракта. Никаких проблем. Он уже согласился на продление», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Лечи провёл 23 матча за «Ахмат» во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,2 млн.

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