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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: дополнительные камеры — забота РПЛ

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: дополнительные камеры — забота РПЛ
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о предложении главы департамента судейства РФС Милорада Мажича об увеличении количества камер на матчах Российской Премьер-Лиги.

— Как относитесь к идее Мажича собрать средства на дополнительные камеры?
— Мы сейчас обсудим. Вопрос средств всегда на грани. Рассмотрим предложение в лиге, а потом ответим. Пока это забота РПЛ.

— Чувствуете необходимость в дополнительных камерах?
— Обсудим, потом скажем. Это же вопрос финансов. Он для всех важен, — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 21 матч.

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