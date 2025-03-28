Непомнящий: встреча с руководством повлияет на «Крылья» — команда даст бой «Локомотиву»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 марта.

«Честно говоря, я удивлён игрой «Крыльев Советов» в последних матчах. «Крылышки» вышли и отлично сыграли с «Зенитом», а потом были невнятные встречи, но я не понимаю, с чем это связано. У «Крыльев» есть потенциал, команда хорошо укрепилась. Если «Крылья» перед матчем встретились с руководством клуба и области, самарцы дадут бой «Локомотиву». Это психологически повлияет на игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.