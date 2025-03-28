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Агкацев — о финале Кубка России с ЦСКА: поставь я руку на сантиметр правее — трофей наш

Агкацев — о финале Кубка России с ЦСКА: поставь я руку на сантиметр правее — трофей наш
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о поражении своей команды в Суперфинале Кубка России сезона-2022/2023 с ПФК ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 6:5.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 32'     1:1 Кордоба – 50'    

— Ты говорил, что ненавидишь проигрывать. Как это проявляется?
— Места себе не нахожу. Я понимаю, что мог сыграть лучше. Даже если было без вариантов выручить – всё равно буду себя корить. На тренировках мне три удара по девяткам сунут – я начну заводиться.

— Когда было худшее состояние?
— После финала Кубка с ЦСКА. Я не спал нормально несколько дней, на душе ещё неделю было мерзкое состояние. Я понимал, что мы были в сантиметре от трофея. Я же один удар отбил, а он от моей руки в ворота закатился. На сантиметр правее руку поставь – трофей наш. Видимо, надо было через это пройти, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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