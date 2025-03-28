Валерий Непомнящий: не очень верю в возвращение России на международную арену

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о скором возвращении России в международные турниры.

«У меня ещё есть сомнения по поводу возвращения России на международную арену, пока не очень в это верю. Не думаю, что появляющаяся информация — это пустой звук. Везде следят за политической ситуацией. Мне кажется, пока не закончатся все события, сборную России и наши клубы не допустят до международных турниров. Но, возможно, будут послабления к нашим молодёжным и юношеским командам», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.