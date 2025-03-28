«Представляю, как ты задолбался». Агкацев — об общении с Сафоновым после трансфера в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о совместной с бывшим одноклубником Матвеем Сафоновым реакции на их постоянные сравнения. Матвей минувшим летом перебрался во французский «ПСЖ», с тех пор журналисты регулярно спрашивают Агкацева о бывшем конкуренте.

— Шутили с Сафоновым на тему постоянных вопросов тебе про него?

— Шутили. Он мне скидывал какое-то моё интервью с припиской: «Представляю, как ты задолбался», — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.