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Деменко: матч с «Локо» определяющий для «Крыльев Советов» и Осинькина

Деменко: матч с «Локо» определяющий для «Крыльев Советов» и Осинькина
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Естественно, встреча с руководством «Крыльев Советов» и губернатором Самарской области повлияет на футболистов. Все понимают, что сейчас творится в команде. Мне кажется, если «Крылья» обыграют «Локомотив», ситуация немного успокоится, появятся шансы у Осинькина. В любом случае предстоящий матч будет определяющим в плане турнирной таблицы и дальнейшей работы Осинькина. Когда команда под давлением, возникают сложности, но даже под давлением команда может собраться и показать свой лучший матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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