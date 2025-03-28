Деменко: матч с «Локо» определяющий для «Крыльев Советов» и Осинькина

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 марта.

«Естественно, встреча с руководством «Крыльев Советов» и губернатором Самарской области повлияет на футболистов. Все понимают, что сейчас творится в команде. Мне кажется, если «Крылья» обыграют «Локомотив», ситуация немного успокоится, появятся шансы у Осинькина. В любом случае предстоящий матч будет определяющим в плане турнирной таблицы и дальнейшей работы Осинькина. Когда команда под давлением, возникают сложности, но даже под давлением команда может собраться и показать свой лучший матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.