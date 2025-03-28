Агкацев: после ничьих на старте «Краснодар» списали, после 11 побед подряд — вознесли

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о том, как общественность оценивает турнирные амбиции южного клуба.

— Тебя, кстати, не задолбало, что «Краснодар» — лидер, а о вас как будто вообще не говорят по сравнению со «Спартаком» или «Зенитом»?

— Мы привыкли. Помним, как после трёх ничьих на старте сезона нас все списали, после 11 побед подряд снова вознесли, а потом снова опустили. Волны привычны уже, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. «Краснодар» по итогам 21 тура РПЛ идёт на первом месте в турнирной таблице.